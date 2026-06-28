غياب مصري.. التشكيل المثالي للجولة الثالثة بدور المجموعات بالمونديال

انتهت منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وجاء التشكيل الأمثل لهذه الجولة وفقًا لموقع “سوفا سكور” كالتالي:
حراسة المرمى: جريجور كوبيل (سويسرا) «8.9».
خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) «7.9»- بول فان هيك (هولندا) «9.1»- جابرييل (البرازيل) «8.1»- ماتيو تشافيز (المكسيك) «8.1».
وسط الميدان: بابي جايي (السنغال) «9.9»- عثمان ديمبيلي (فرنسا) «10»- كيفين دي بروين (بلجيكا) «9»- جود بيلينجهام (إنجلترا) «9.3»- فينيسيوس جونيور (البرازيل) «9.3».
خط الهجوم: إيلمان ندياي (السنغال) «8.7».