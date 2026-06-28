عبدو شاهين يفاجئ جمهوره بإعلان زواجه من الإعلامية هيا يوسف

فاجأ الفنان اللبناني عبدو شاهين، جمهوره، بإعلانه زواجه رسميًا من الإعلامية السورية هيا يوسف، بعد أشهر من إتمام مراسم الزواج بعيدًا عن الأضواء، حيث اختار الثنائي الكشف عن الخبر عبر حساباتهما الرسمية على موقع "إنستغرام"، في خطوة حظيت بتفاعل واسع من الجمهور وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وشارك عبدو شاهين وهيا يوسف مجموعة من الصور التي التُقطت خلال جلسة تصوير خاصة، ظهرا خلالها بإطلالات بيضاء بسيطة عكست أجواء رومانسية هادئة، بعيدًا عن المظاهر الاحتفالية التقليدية.

وأرفق شاهين، الصور، برسالة حملت طابعًا شاعريًا، كتب فيها: "ثمرة الحب والحياة وطن خاص بيننا... بيت يجمع ياسمين الشام وشجر الصنوبر في بيروت." وهي كلمات عكست طبيعة العلاقة التي تجمعهما، كما حملت إشارة رمزية إلى جذورهما السورية واللبنانية.

وجاء الإعلان بعد فترة من التكتم على تفاصيل حياتهما الخاصة، إذ فضّل الثنائي الاحتفاظ بخبر الزواج بعيدًا عن وسائل الإعلام، قبل أن يقررا مشاركته مع جمهورهما في الوقت الحالي.

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد أُقيم حفل الزفاف في أجواء عائلية خاصة اقتصرت على أفراد الأسرتين وعدد محدود من الأصدقاء المقربين، دون تغطية إعلامية أو حضور واسع، فيما جرى عقد القران قبل نحو 3 أشهر، عقب انتهاء الموسم الدرامي لرمضان 2026.

وتشير المعلومات إلى أن قصة الحب بين عبدو شاهين وهيا يوسف بدأت خلال تعاونهما في أحد الأعمال، حيث جمعتهما كواليس العمل قبل أن تتطور العلاقة تدريجيًا إلى ارتباط رسمي تُوّج بالزواج.

وفور إعلان الخبر، انهالت رسائل التهنئة على العروسين من عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، إلى جانب آلاف التعليقات من المتابعين الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه الخطوة، متمنين لهما حياة زوجية مليئة بالحب والاستقرار