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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جان يامان يرد على منتج "الطائر المبكر": ميزانيتك لا تكفي أتعابي

النجم التركي جان يامان
النجم التركي جان يامان
أوركيد سامي

عاد الخلاف بين النجم التركي جان يامان والمنتج فاروق تورغوت إلى الواجهة من جديد، بعدما تبادل الطرفان تصريحات حادة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم مرور سنوات على تعاونهما في مسلسل "الطائر المبكر" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وبدأت الأزمة بعدما كشف المنتج فاروق تورغوت، في تصريحات إعلامية، أنه لا يرغب في تكرار التعاون مع جان يامان مستقبلًا، مؤكدًا أن العلاقة بينهما خلال فترة تصوير المسلسل لم تكن مستقرة، وبعض تصرفات وتصريحات الممثل التركي تسببت في توتر الأجواء بينهما.

وأضاف تورغوت أن مسلسل "الطائر المبكر" كان نقطة تحول كبيرة في مسيرة جان يامان الفنية، معتبرًا أن العمل لعب دورًا محوريًا في وصوله إلى النجومية، وأن أعماله السابقة لم تحقق الانتشار نفسه.

ولم يتأخر رد جان يامان، إذ نشر رسالة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، هاجم خلالها المنتج التركي بلهجة ساخرة، مؤكدًا أنه راضٍ تمامًا عن مسيرته الفنية الحالية، خاصة بعد نجاحه في الأعمال التي قدمها خارج تركيا.

وافتتح يامان رسالته بعبارات لاذعة قال فيها: "يا حسرة عليك يا فاروق تورغوت، لو كنت أعلم لبعثت لك زهورًا، لقد فقدت عقلك، رحمك الله."

ولم يكتفِ بذلك، بل وجه رسالة مباشرة إلى المنتج، مؤكدًا أن الحديث عن التعاون بينهما لم يعد مطروحًا من الأساس، وأضاف أن ميزانية فاروق تورغوت الحالية لا تكفي للتعاقد معه، في إشارة إلى ارتفاع أجره بعد النجاحات التي حققها خلال السنوات الأخيرة.

وأثارت تصريحات الطرفين تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لموقف المنتج، وآخرين اعتبروا أن جان يامان نجح في بناء مسيرة فنية عالمية بعد "الطائر المبكر"، وأن نجاحاته الأخيرة تتحدث عن نفسها.

ويظل مسلسل "الطائر المبكر" واحدًا من أبرز الأعمال التي جمعت بين جان يامان وفاروق تورغوت، وحقق نجاحًا كبيرًا داخل تركيا وخارجها، إلا أن هذا النجاح لم يمنع استمرار الخلافات بين الطرفين حتى بعد انتهاء التعاون بسنوات.

النجم التركي جان يامان اخبار الفن نجوم الفن

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