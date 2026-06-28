مقاطعة نوفا سكوشا تمهد لإطلاق أولى مشاريع الرياح البحرية في كندا

شهد تطوير أول مزارع رياح بحرية في كندا تقدماً مهماً بعدما أعلن منظم الطاقة البحرية في مقاطعة نوفا سكوشا أسماء الشركات المؤهلة للتقدم للحصول على تراخيص استغلال قاع البحر.

واعتمدت الهيئة خمس شركات ومجموعتين من الشركات بعد مراجعة امتدت من أكتوبر 2025 إلى يناير 2026، حيث كان على المتقدمين إثبات قدراتهم المالية والتقنية والقانونية والاجتماعية لتنفيذ مشاريع الرياح البحرية، وفقا لوكالة "الصحافة الكندية". وأوضحت الهيئة أن بعض الشركات اختارت إبقاء وضعها سرياً في هذه المرحلة.

ومن المتوقع إصدار دعوة رسمية لتقديم العطاءات لاحقاً هذا العام، على أن تخضع للمراجعة الوزارية على المستويين الفيدرالي والإقليمي. وتشمل الشركات المؤهلة كيانات من كندا وبلجيكا والصين وإيرلندا ولوكسمبورج وسنغافورة وسويسرا وكوريا الجنوبية وفرنسا. وقدر أحد المتقدمين، Q Energy France، أن تشغيل أولى التوربينات قد يبدأ في 2035.

وقال رئيس حكومة مقاطعة نوفا سكوشا، تيم هيوستن، قال إن هذه الخطوة تعزز موقع المقاطعة كقوة صاعدة في قطاع الطاقة العالمي. وكانت الحكومة قد رفعت خطتها من إنتاج 5 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية إلى 40 غيغاواط، أي أكثر من 15 ضعف احتياجات المقاطعة. ويُتوقع أن تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من مشروع Wind West نحو 60 مليار دولار، لإنتاج 5 جيجاواط بحلول 2033، مع إمكانية الوصول إلى 40 جيجاواط بحلول 2050.