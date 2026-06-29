أخبار الوادي الجديد| المحافظ ومساعد رئيس الهيئة الهندسية يتفقدان أعمال تطوير مطار الداخلة.. وخطة صيفية لتنمية مهارات اللغة العربية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها: بعد توقف 16 عامًا.. محافظ الوادي الجديد ومساعد رئيس الهيئة الهندسية يتفقدان أعمال تطوير مطار الداخلة.



تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، موقع مطار الداخلة يرافقها وفد من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برئاسة اللواء مهندس تامر مختار مساعد رئيس الهيئة للقوات الجوية، وذلك لبحث البدء في أعمال تطويره وتشغيله بعد توقف دام 16 عامًا، بحضور جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس أحمد عبد الرحيم .

فتح آفاق استثمارية جديدة

وأكدت المحافظ، أن هذا المشروع يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة لخطة المحافظة للتنمية الشاملة وفتح آفاق استثمارية جديدة بكافة المراكز، من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز سهولة الوصول إليها، بما يسهم في جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات خاصة السياحة والزراعة والصناعات القائمة على الموارد المحلية، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تزخر بها المحافظة.

وخلال الجولة، استعرضت المحافظ مع وفد الهيئة الموقف التنفيذي للأعمال المطلوبة والتي تم البدء فيها منتصف شهر مايو 2026، والخطة الزمنية المقررة للانتهاء من الأعمال نهاية ديسمبر المقبل؛ لتحقيق أعلى معايير السلامة التشغيلية وتأهيل المطار لاستقبال الحركة الجوية بكفاءة بداية العام المقبل.

وثمنت الدعم الدائم وجهود التعاون التي تبذلها الهيئة الهندسية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية الهامة.

تعليم الوادي الجديد: إطلاق خطة صيفية لتنمية مهارات اللغة العربية بمختلف المراحل التعليمية

أعلن الدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بدء تنفيذ خطة العمل الصيفية لإثراء اللغة العربية لدى طلاب المحافظة بمختلف المراحل التعليمية، وذلك بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية، وتحت إشراف سمير طاهر، مدير عام التعليم العام بالمديرية.

وأكد مدير المديرية أن الخطة تستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، وتستهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الطلاب اللغوية وصقل مواهبهم الأدبية والإبداعية، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء للغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم وأحد أهم مقومات الثقافة المصرية والعربية.

تنمية مهارات القراءة والكتابة وحفظ وتلاوة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

وأوضح أن الخطة تتضمن مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التعليمية والتدريبية، من بينها تنمية مهارات القراءة والكتابة، والاهتمام بحفظ وتلاوة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، وتنمية مهارات الخط العربي، وتأليف القصة القصيرة، وعقد الندوات التوعوية، إلى جانب تنفيذ مسابقات وأنشطة ثقافية وأدبية متنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية من الطلاب.



من جانبها، أوضحت سهام رضوان، موجه عام اللغة العربية والتربية الدينية بتعليم الوادي الجديد، أن الخطة الصيفية جرى إعدادها وفق رؤية تربوية تستهدف اكتشاف الموهوبين في مجالات اللغة العربية والقراءة والإبداع الأدبي، والعمل على تنمية قدراتهم من خلال برامج تدريبية وأنشطة تفاعلية تتناسب مع مختلف المراحل التعليمية.

وأضافت أن الخطة تركز على تعزيز مهارات التعبير اللغوي السليم لدى الطلاب، وتشجيعهم على القراءة الحرة والاطلاع، وتنمية قدراتهم على الكتابة الإبداعية، بما يسهم في رفع المستوى اللغوي والثقافي لديهم، مؤكدةً أن الأنشطة ستنفذ داخل المدارس والمكتبات التعليمية بمشاركة موجهي ومعلمي اللغة العربية والتربية الدينية.