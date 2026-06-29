بطل محطة الرملة يروي لحظات مواجهة تسرب الكلور: حملت أسطوانة 120 كيلو لمنع الكارثة

كشف محمد عبد العزيز، عامل التشغيل بمحطة مياه الرملة بمحافظة القليوبية، تفاصيل اللحظات الحرجة التي شهدتها المحطة أثناء تسرب غاز الكلور، مؤكدا أن سرعة التدخل ساهمت في احتواء الموقف ومنع وقوع كارثة.



وقال محمد عبد العزيز إن الواقعة بدأت أثناء إنزال أسطوانة كلور من سيارة النقل، حيث كان برفقة عاملين آخرين، وفور ملاحظتهم تسرب الغاز ابتعدا عن الأسطوانة، بينما سقط المحبس، ما أدى إلى تصاعد كميات كبيرة من غاز الكلور وانتشاره في محيط المحطة.

وأضاف: "ماكنش فيه وقت للتفكير، شلت الأسطوانة رغم إن وزنها حوالي 120 كيلو، وجريت بيها إلى حوض الإعدام، وفتحت عليها المياه علشان أحتوي التسريب وأمنع انتشار الغاز."

وأوضح أن الدقائق الأولى كانت حاسمة، وأن سرعة التعامل مع الأسطوانة حدّت من انتشار الغاز، مؤكدًا أن همه الأول كان حماية المواطنين وزملائه العاملين، ومنع تحول الواقعة إلى كارثة تهدد الأرواح.

وكان الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، قد كرم عامل التشغيل محمد عبد العزيز محمد، أحد العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تقديرًا لشجاعته وسرعة تصرفه في احتواء تسريب محدود لغاز الكلور داخل محطة مياه الرملة الارتوازية بمركز بنها، وذلك بحضور المهندس محمد فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وجاء التكريم عقب نجاح العامل في التعامل الفوري مع التسريب وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، حيث قام بنقل أسطوانة الكلور إلى حوض الإعدام المخصص، والذي يحتوي على المياه والصودا الكاوية المستخدمة في معادلة غاز الكلور، ما أسهم في احتواء الموقف ومنع انتشار الغاز، والحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين واستمرار تشغيل المحطة دون تداعيات.

وأكد محافظ القليوبية أن ما قام به عامل التشغيل يجسد نموذجًا مشرفًا للعامل المصري، الذي يتحلى بروح المسؤولية واليقظة في مواجهة المواقف الطارئة، مشيرًا إلى أن مثل هذه النماذج تستحق التكريم لما تبذله من جهود مخلصة في حماية الأرواح والحفاظ على المرافق الحيوية.

وأضاف المحافظ أن المحافظة حريصة على دعم وتقدير أصحاب المواقف المشرفة، وترسيخ ثقافة التميز بين العاملين، باعتبار العنصر البشري المدرب هو الركيزة الأساسية في إدارة الأزمات والتعامل معها بكفاءة ووفق أعلى معايير السلامة.

من جانبه، أعرب المهندس محمد فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن تقديره لمحافظ القليوبية على هذه اللفتة، مؤكدًا أن تكريم النماذج المتميزة يمثل حافزًا للعاملين لبذل المزيد من الجهد، والاستمرار في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.