قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرسي لم يكن رئيسًا شرعيًا.. أحمد موسى : الفريق أول عبد الفتاح السيسي كان يعلم مخططات الإخوان الإرهابيين في 2013
أحمد موسى: المصريين كانوا طوابير في عهد الإخوان علي رغيف العيش
مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص
تصعيد إسرائيلي جديد.. سموتريتش يضغط لإطلاق الاستيطان في قطاع غزة
أحمد موسى : ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من حكم التنظيم الإرهابي
قذيفة صاروخية .. اليابان يحرز هدف التقدم في شباك البرازيل بالمونديال
مي كساب تدعم هبة مجدي في محنة مرضها بكلمات مؤثرة
توتر متصاعد.. نائب وزير الخارجية الإيراني يهاجم تصريحات ماكرون بشأن مضيق هرمز
بعد إصابة هبة مجدي.. ماذا يحدث للجسم أثناء العلاج الكيميائي؟ أطباء يوضحون
هؤلاء وحدهم المعفيون من ضريبة التصرفات العقارية.. اعرف التفاصيل
30 يونيو | 61 مدينة جديدة وملايين الوحدات السكنية..تفاصيل أكبر طفرة عمرانية في تاريخ مصر
وزير التموين: العلاقات المصرية السلوفينية تشهد زخمًا متزايدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرة إسرائيلية تكشف عن خطة لتهجير سكان غزة بدعم من الموساد

وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، جيلا غمليئيل
وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، جيلا غمليئيل
فرناس حفظي

كشفت وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، جيلا غمليئيل، عن وجود خطة حكومية تستهدف تشجيع ما وصفته بـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدة أن جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" انضم إلى تنفيذها.

وقالت غمليئيل، في مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية، إن الخطة التي قدمتها إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) دخلت مرحلة متقدمة، مشيرة إلى أن الموساد يتولى إدارة هذا الملف بهدف تسريع تنفيذه.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية تواصل توسيع نطاق سيطرتها داخل قطاع غزة، موضحة أن الجيش يفرض حالياً سيطرته على أكثر من 60% من مساحة القطاع، وأن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهداف الحرب، وفي مقدمتها منع حركة حماس من استعادة الحكم أو القدرات العسكرية.

ورأت الوزيرة أن تنفيذ خطة "الهجرة الطوعية" قد يفتح المجال أمام إقامة مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة مستقبلاً، من دون أن تكشف عن الدول المرشحة لاستقبال الفلسطينيين أو تفاصيل الدور الذي سيؤديه الموساد.

وفي الشأن الإقليمي، دعت غمليئيل إلى إسقاط النظام الإيراني، معتبرة أن الحلول الدبلوماسية لن تنجح في التعامل مع طهران، رغم مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين الولايات المتحدة وإيران.

كما اعتبرت أن اتفاق الإطار المبرم مع لبنان يمثل تطوراً مهماً، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني قد يتولى مسؤوليات أمنية في بعض المناطق، في حين ستواصل إسرائيل وجودها داخل ما تصفه بـ"المنطقة الأمنية".

وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية جيلا غمليئيل خطة حكومية الهجرة الطوعية قطاع غزة الموساد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

المنشور

يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس

ترشيحاتنا

هيئة المحكمة

هانت عليها ضناها .. الإعدام شنقا لزوجين أنهيا حياة صغيرة بالفيوم

المتهمين

خلافات ميراث.. ضبط المتهمين بالتعدى على زوجة شقيقهم بسلاح أبيض بالإسكندرية

المتهم

إحالة بلطجي المرج إلى محكمة الجنايات

بالصور

بعد إصابة هبة مجدي.. ماذا يحدث للجسم أثناء العلاج الكيميائي؟ أطباء يوضحون

بعد إصابة هبة مجدي.. ماذا يحدث للجسم أثناء العلاج الكيميائي؟ أطباء يوضحون أشهر الآثار الجانبية وكيفية التعامل معها
بعد إصابة هبة مجدي.. ماذا يحدث للجسم أثناء العلاج الكيميائي؟ أطباء يوضحون أشهر الآثار الجانبية وكيفية التعامل معها
بعد إصابة هبة مجدي.. ماذا يحدث للجسم أثناء العلاج الكيميائي؟ أطباء يوضحون أشهر الآثار الجانبية وكيفية التعامل معها

بعد الحكم على نرمين طارق وتغريمها.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة

بعد الحكم على نرمين طارق.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة
بعد الحكم على نرمين طارق.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة
بعد الحكم على نرمين طارق.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

الفريق ياسر الطودي
الفريق ياسر الطودي
الفريق ياسر الطودي

أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة

أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة
أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة
أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة

فيديو

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

المزيد