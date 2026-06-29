متحدث الشباب والرياضة يكشف تطورات عاجلة في واقعة سباح نادي بني عبيد

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، في معرض تعليقه على وفاة الطالب إبراهيم عماد عصام، سباح نادي بني عبيد بالدقهلية، أن الوزارة اتخذت إجراءات منذ واقعة يوسف على تشديد العقوبات في اللوائح المنظمة للأمر، والأكواد الطبية أو استخدام حمامات السباحة في الهيئات الشبابية والرياضية.



وترتب على ذلك في واقعة بني عبيد إيقاف نشاط السباحة في النادي وحمام السباحة، وإيقاف الإدارة التنفيذية في النادي بالكامل، ومدير نادي السباحة، وإحالة الواقعة لتحقيقات إدارية لاتخاذ إجراءات ضد الإدارة الرسمية والتنفيذية للنادي، وسيتم الإعلان عنها بعد انتهاء تحقيقات النيابة، لأن وجود النيابة في الأمر يغل يد الجهة الإدارية في إعلان الإجراءات الخاصة بها حتى الانتهاء من تحقيقات النيابة لعدم التأثير على سيرها.

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، عن مفاجأة في واقعة نادي بني عبيد قائلًا: "حمام السباحة كان يعمل بشكل تجريبي وليس رسميًا، صحيح فيه منقذين، لكن هناك إجراءات أخرى كان يجب اتخاذها وتطبيقها من قبل مجلس إدارة النادي، وأهمل فيها المجلس، ولذلك هناك تحقيقات أخرى إدارية جارية الآن بصدد الانتهاء منها، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها ضد مجلس إدارة النادي، وهي تحقيقات بصدد الانتهاء منها وسوف تصدر عقوبات ضد مؤسسة النادي ككل".

وشدد أنه لن يتم الإعلان عنها إلا بعد انتهاء تحقيقات النيابة حتى لا تؤثر على سير التحقيقات في النيابة العامة.