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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: مبادرة الإلكترونيات الدائرية خطوة حاسمة نحو اقتصاد أخضر مستدام

الاقتصاد الأخضر
الاقتصاد الأخضر
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توقيع اتفاقية مشروع "مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر" يمثل خطوة مهمة على طريق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويعكس توجه الدولة الجاد نحو تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الإلكترونية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وقالت "العسيلي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذا المشروع لا يقتصر على كونه مبادرة بيئية فحسب، بل يعد نقلة نوعية في دعم الصناعات الخضراء وتعزيز الاستثمار في مجالات إعادة التدوير، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي للمخلفات الإلكترونية، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الموارد المعاد تدويرها.

دعم الاقتصاد الأخضر وفتح آفاقًا للتنمية المستدامة

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التعاون المصري السويسري في هذا المجال يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات بيئية متقدمة، مؤكدة أن إدخال التكنولوجيا الحديثة ونقل الخبرات الدولية سيسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة في التعامل مع المخلفات الإلكترونية.

وأضافت العسيلي أن أهمية المشروع تنبع من كونه يفتح المجال أمام خلق فرص عمل جديدة للشباب داخل قطاع الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والحد من الانبعاثات الضارة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه المبادرة تمثل بداية حقيقية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الدائري في مصر، داعية إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات المرتبطة بها على أرض الواقع لتحقيق أقصى استفادة بيئية واقتصادية للمواطنين والدولة.

مجلس النواب مبادرة الإلكترونيات الدائرية الاقتصاد الأخضر

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