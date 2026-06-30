برلماني: مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل الجماعي

أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل الجماعي وتحقيق أهداف الاستدامة، لما يوفره من تقليل الضغط على الطرق والمحاور الرئيسية وتخفيف الكثافات المرورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

وأوضح توفيق أن مشروع المترو لا يقتصر على كونه وسيلة نقل فقط، لكنه يساهم في توفير الوقت للموظفين والطلاب، ويدعم الربط بين مناطق الدلتا والقاهرة الجديدة وغرب القاهرة، مشددًا على ضرورة مراعاة ملفي نزع الملكية وتحويل البنية التحتية ضمن الدراسات الخاصة بالمشروع، لتجنب أية أعباء إضافية على المواطنين، مع أهمية وجود تقارير دورية ورقابة مستمرة على التمويلات المخصصة للمشروع لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة سرعة الاستجابة لمطالب تطوير محطة شبرا الخيمة، مؤكدًا أن المحطة تحتاج إلى سلالم كهربائية نظرًا لكونها محطة نهائية تشهد كثافات كبيرة من المواطنين يوميًا، لافتًا إلى أن المناطق المحيطة بالمحطة ما زالت بحاجة إلى رفع كفاءتها وتأهيلها بالشكل الذي يضمن تقديم خدمة مناسبة للمواطنين.