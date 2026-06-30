حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط محطة مترو كلية الزراعة

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملاتها المكثفة لإعادة الانضباط إلى الشارع.

وشنت حملة موسعة بمحيط محطة مترو كلية الزراعة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات التي تعوق حركة المواطنين.



جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وبمتابعة الدكتورة سلوى أبو العينين، رئيس مدينة شبرا الخيمة ورئيس حي غرب، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية على محيط محطات المترو والمواقف والميادين الرئيسية، ومنع عودة الإشغالات والباعة الجائلين.

ونفذت الحملة إدارتا الإشغالات والمتابعة الميدانية، حيث تم تمشيط محيط محطة مترو كلية الزراعة والميدان المجاور، ورفع جميع الإشغالات والفروشات العشوائية التي كانت تعوق حركة المشاة، مع التأكد من خلو مداخل ومخارج المحطة من أي معوقات.



كما أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من الإشغالات وعربات اليد المخالفة، وإيداعها بمخازن الحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية وتيسير حركة المواطنين والمترددين على المحطة.



وأكدت رئاسة حي غرب شبرا الخيمة استمرار الحملات اليومية بمحيط محطة مترو كلية الزراعة وكافة المرافق الحيوية، لضمان عدم عودة الإشغالات، والحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري، وتوفير بيئة آمنة تسهم في تسهيل حركة المواطنين