طالب ثانوية يلقى مصرعه بالإسكندرية.. والنيابة تحقق في ملابسات الواقعة

لقي طالب بالصف الثالث الثانوي العام مصرعه،داخل منزله بمنطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بالعثور على الطالب متوفى داخل غرفته، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص الأولي صحة الواقعة.

وبحسب أقوال أفراد أسرته، فإن الطالب عاد إلى منزله عقب أداء امتحان مادة اللغة العربية، وكان يمر بحالة نفسية سيئة، قبل أن يعثروا عليه متوفى داخل غرفته.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف بمنطقة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت مباشرة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث واستكمال الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، مع انتظار تقرير الطب الشرعي لحسم سبب الوفاة.

وتواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات، فيما ناشدت الأسرة الجميع تحري الدقة وعدم تداول أي روايات غير مؤكدة لحين انتهاء التحقيقات وإعلان النتائج الرسمية.