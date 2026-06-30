إصابة مدير إشغالات حي العجمي بعد الاعتداء عليه أثناء تنفيذ حملة إزالة

شهدت منطقة أم زغيو غرب الإسكندرية، اليوم، واقعة اعتداء على عدد من مسؤولي حي العجمي، أثناء تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، ما أسفر عن إصابة مدير إدارة الإشغالات بالحي.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة التنفيذية بحي العجمي قد توجهت إلى منطقة أم زغيو لتنفيذ قرار إزالة لعربة فول مخالفة متواجدة على الطريق العام أمام جهاز شؤون البيئة، وذلك ضمن الحملات المستمرة لرفع الإشغالات وفرض الانضباط بالشوارع.

وخلال تنفيذ أعمال الإزالة، قام عدد من أصحاب عربة الفول بالاعتداء على مسؤولي الحي، ما أسفر عن إصابة مدير إدارة الإشغالات.

وعلى الفور، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات الأمنية المختصة للتحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود محافظة الإسكندرية المستمرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وفرض الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بمختلف أحياء المحافظة.