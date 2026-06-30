موعد قرعة المجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني ب يوم 12 يوليو القادم

أخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أندية الدوري القسم الثاني ب المجموعة الرابعة بموعد إجراء قرعة الموسم الجديد 2026/2027.

وحددت لجنة المسابقات يوم الأحد الموافق 12 يوليو الثانية عشر ظهرا بمقر الاتحاد بالجزيرة لإجراء القرعة، على أن يحضر مندوب مفوض عن كل ناد.

وضمت المجموعة الرابعة أندية: كفر الشيخ - مركز شباب كوم حمادة - الأوليمبي - دلفي - المجد السكندري - الإسكندرية للبترول - طلائع الأسطول - بدر - ألعاب دمنهور - أصحاب جياد - الحمام - سبورتنج - مركز شباب أبو المطامير - انتر سيتي - نيو سبورتينج سيتي - الجزيرة مطروح.