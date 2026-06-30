قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحثان دعم التكامل القاري وتعزيز السلم والأمن بأفريقيا
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة لديها تعهد صريح بوقف الحرب في كل الجبهات
رئيس المخابرات العامة يبحث مع نظيره التركى عددا من القضايا
الخارجية الإيرانية: طهران متمسكة بحقها في إدارة مضيق هرمز
خِصم جديد لا يمكن التنبؤ بتحركاته.. السماء تفرض قوانينها على مونديال 2026
قضية فساد كبرى .. ضبط 40 مليون دولار و100 مليار دينار في العراق
الاتحاد الألماني يلغى مؤتمر ناجلسمان بعد الخروج من كأس العالم
مدبولي: توجيهات من الرئيس بالارتقاء بالرعاية الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
نص مليون للزمالك ومليون للأهلي.. هدايا الفيفا ومنتخب مصر تنهال على القطبين
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1700 قتيل
بشرى سارة لمحدودي الدخل.. الإسكان تعلن طرح شقق الإيجار التمليكي قريبا
بداية عهد عموتة.. كيف يستعد الأهلي لموسم تصحيح المسار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الرئيس السيسي يمنح المستشار أسامة شلبي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
إسلام دياب

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لعطائه وجهوده المخلصة في خدمة الوطن وإعلاء العدالة وتطوير المنظومة القضائية المصرية.

على جانب آخر، أدى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب اليمين اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد صدور قرار جمهوري بتعيين المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيسًا لمجلس الدولة، بعد مسيرة قضائية امتدت لأكثر من أربعة عقود داخل أروقة القضاء الإداري، تنقل خلالها بين مختلف الدرجات القضائية والمناصب القيادية، وصولًا إلى قمة الهرم القضائي بمجلس الدولة.

وُلد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب في 26 يناير 1958، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1980 بتقدير جيد جدًا، ثم نال دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من الجامعة نفسها عام 1982، وأعقبه بالحصول على دبلوم الدراسات العليا في القانون الإداري من جامعة عين شمس عام 1983.

وبدأ مسيرته القضائية بتعيينه مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة في 8 يونيو 1981، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 1981، وتدرج في جميع الدرجات القضائية حتى عُين نائبًا لرئيس مجلس الدولة اعتبارًا من 13 نوفمبر 2001 بقرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2001.

وشملت مسيرته العمل عضوًا بهيئة مفوضي الدولة، وعضوًا بعدد من المحاكم التأديبية ومحاكم القضاء الإداري في المنصورة وطنطا والمنوفية وبني سويف والفيوم والغربية، قبل أن يتولى رئاسة دوائر بمحاكم القضاء الإداري، ثم ينتقل إلى المحكمة الإدارية العليا عضوًا ورئيسًا لعدد من دوائرها، كما تولى رئاسة إدارة الفتوى لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وشغل منصب الأمين العام لمجلس الدولة، قبل أن يُعين رئيسًا لقسم التشريع وعضوًا بالمجلس الخاص للشؤون الإدارية اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025.

وأسندت إليه العديد من المهام واللجان المهمة داخل مجلس الدولة، حيث كان عضوًا بالأمانة الفنية للجنة إعداد مشروع قانون المرافعات والإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة، وعضوًا بلجنة المنح والإجازات الدراسية، كما ترأس لجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وشارك في مجلس إدارة مجلة مجلس الدولة، إلى جانب عضويته بمجلس إدارة نظام التكافل الاجتماعي الإضافي لمستشاري مجلس الدولة.

وعلى صعيد الانتدابات، عمل مستشارًا قانونيًا للمركز القومي للبحوث خلال الفترة من 1996 إلى 2002، ومستشارًا قانونيًا لمحافظة الإسكندرية، كما سبق ترشيحه لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام، فضلًا عن مشاركته في عدد من اللجان الحكومية المعنية بالاستثمار والتصرف في أصول الشركات.

وامتدت خبراته إلى مجال التحكيم، حيث ترأس هيئات تحكيم في عدد من المنازعات المتعلقة بالمشروعات العامة والعقود الإدارية، كما شارك في رئاسة وعضوية عدد من مجالس التأديب الخاصة بالهيئات العلمية والدبلوماسية والمخابرات العامة.

كما أُعير للعمل خبيرًا قانونيًا بوزارة العدل في دولة قطر خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2009، في تجربة عززت خبراته القانونية والقضائية.

واختُتمت هذه المسيرة القضائية الطويلة بصدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة، ليقود إحدى أعرق الجهات والهيئات القضائية في مصر، مستندًا إلى سجل مهني حافل بالخبرات القضائية والتشريعية والإدارية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مجلس الدولة المستشار أسامة يوسف شلبي وسام الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

هبة مجدي وزوجها

في المرحلة الأخيرة للعلاج.. محمد محسن يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هبة مجدي

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

بشرى مرزوقي

صدمة في المغرب.. العثور على جثمان مصممة أزياء بعد انبعاث روائح من سيارة

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

ترشيحاتنا

ختام الدورة 142 بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ

ختام الدورة 142 بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ

استمرار المرحلة الثالثة من الموسم الثاني لدوري الأئمة النجباء

استمرار المرحلة الثالثة من الموسم الثاني لدوري الأئمة النجباء بأكاديمية الأوقاف الدولية

في ذكرى وفاته.. الأزهر يحيي سيرة الشيخ عبد الفتاح القاضي رائد علم القراءات وخادم القرآن الكريم

في ذكرى وفاته.. الأزهر يحيي سيرة الشيخ عبد الفتاح القاضي رائد علم القراءات وخادم القرآن الكريم

بالصور

رغم استخدامه يوميًا.. خبيرة تجميل تكشف أخطاء تجعل واقي الشمس بلا فائدة

واقي الشمس
واقي الشمس
واقي الشمس

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

حملات تموينية مكبرة علي مخابز منيا القمح للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

مخبز
مخبز
مخبز

7 علامات تكشف احتياج جسمك للراحة وليس المزيد من القهوة

7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد