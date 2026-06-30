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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سيدة القاهرة الجديدة صاحبة تدبير الرحلة.. اختفاء شاب خلال رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية
رامي المهدي

كشفت تحقيقات قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية، عن تفاصيل اختفاء شاب خلال رحلة تهريب إلى إيطاليا، بعد غرق القارب الذي كان يستقله في البحر والمتهم فيها أميرة م. المعروفة بسيدة القاهرة الجديدة و47 آخرون.


 

وقال أشرف إبراهيم، 58 عامًا، بالمعاش، في أقواله أمام جهات التحقيق، إنه علم من نجله برغبته في السفر إلى إيطاليا، بعدما اتفق مع المتهمة الأولى على تدبير رحلة تبدأ من دولة الإمارات إلى تركيا، ثم إلى اليونان، وصولًا إلى إيطاليا، مقابل مبلغ 8 آلاف يورو.


 

وأضاف أن المتهمة تولت تدبير انتقال نجله بحرًا من تركيا إلى اليونان، إلا أنه علم لاحقًا بغرق القارب الذي كان يستقله، ومنذ ذلك الحين لا يزال نجله مفقودًا، مؤكدًا أنه لم يتوصل إلى أي معلومات بشأن مصيره.

كشفت تحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عن تفاصيل جديدة في قضية شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين إلى الدول الأوروبية، بعدما أكد مجري التحريات، مقدم شرطة ورئيس فرع شمال الصعيد بالإدارة، ضبط المتهمين محمد ربيع ومصطفى محمود.

وأوضح أن المتهمين أقرا خلال مواجهتهما بانضمامهما إلى جماعة إجرامية منظمة تعمل على استقطاب ونقل وإيواء وتهريب المهاجرين إلى أوروبا، وذلك وفق تكليفات من المتهمين الرئيسيين في القضية، أميرة أشرف ومحمد شحاتة.

وأضافت التحريات أن دور المتهمين انحصر في استلام المبالغ المالية من المهاجرين الراغبين في السفر بطرق غير شرعية وتسليمها للمتهم رائد عياد، فيما تولى أحدهما حجز تذاكر الطيران واستخراج تأشيرات السفر للمهاجرين مقابل مبالغ مالية.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة أحد المتهمين على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على رسائل نصية ومقاطع مصورة اعتبرتها جهات التحقيق دالة على ارتكاب الوقائع محل القضية. كما ضُبط بحوزة المتهم الآخر هاتف محمول ومبلغ مالي أقر بأنه من متحصلات نشاط تهريب المهاجرين.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة عصابة تهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بالقاهرة الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

الهجرة غير الشرعية إيطاليا سيدة القاهرة الجديدة

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