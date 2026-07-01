وكالة الأونروا: نواجه عجزا ماليا بقيمة 100 مليون دولار

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا، إن الأونروا اتخذت العديد من الإجراءات التقشفية، ولم يعد بإمكانها بعد ذلك خفض البرامج أو اتخاذ إجراءات إضافية، متابعا: "نحن بحاجة، حتى نستطيع إكمال عملياتنا، ليس فقط في غزة والضفة الغربية والقدس، ولكن أيضًا في لبنان وسوريا والأردن".

أضاف خلال لقاء على قناة القاهرة الإخبارية، "نحن نتحدث عن 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأونروا، ويتلقون خدمات في التعليم، والصحة، والإغاثة، والدعم النفسي، وغيرها".

وتابع: "هناك عجز يبلغ 100 مليون دولار، وقد استنفدنا كل السبل، سواء من خلال الاتصالات أو الإجراءات الداخلية لضبط النفقات، لكن المطلوب هو توفير ما لا يقل عن 100 مليون دولار حتى نهاية هذا العام، حتى نستطيع دفع الرواتب والاستمرار في تقديم الخدمات".