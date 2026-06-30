الباز: الإخوان أسسوا لدولة موازية ومكتب الإرشاد كان به أكبر جهاز تجسس على مؤسسات الدولة

علق الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، على ذكرى ثورة 30 يونيو ، قائلا:" بعد وصول الإخوان لحكم مصر كانوا يؤسسوا لدولة موازية ".



وقال محمد الباز في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :" مكتب الإرشاد التابع للإخوان كان به أكبر جهاز للتجسس على مؤسسات الدولة المصرية ".

وتابع محمد الباز " ،:" الإرهابي خيرت الشاطر هو الذي أشرف على جهاز التجسس على مؤسسات الدولة وقام بتدريب مجموعة من شباب الإخوان للتدرب على جهاز التجسس وتكلفة هذا الجهاز كانت حوالي 130 مليون دولار ".



وأكمل محمد الباز :" يوميا كان يصدر تقرير مفصل لخيرت الشاطر وتوثيق كل المكالمات بين مؤسسات الدولة المصرية ".



ولفت محمد الباز :" الجماعة الإرهابية كانت تتجسس على مؤسسات الدولة لصالحها ".

