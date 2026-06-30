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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السكرتير العام لبني سويف يناقش موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

ترأس  كامل علي غطاس السكرتير العام لمحافظة بني سويف، الاجتماع الشهري للجنة العليا لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بحضور: مها حميدة مدير خدمة المواطنين "مقرر اللجنة"، وأعضاء اللجنة من: الموارد البشرية، المتابعة، التفتيش المالي والإداري، الشئون القانونية، والتخطيط العمراني، والاستثمار بالديوان العام، ومسؤولو منظومة الشكاوى الحكومية بالمديريات الخدمية.

ناقش السكرتير العام موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة "صوتك مسموع" ومؤشرات الأداء خلال الفترة من 1 إلى 27 يونيو2026، وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة 386 شكوى، تم الرد على 380 منها وجار فحص 6 شكاوى متبقية، كما تم عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال تلك الفترة أيضا حيث تم تلقي 49 شكوى والتي تم الرد عليها بنسبة 100%.

وأشارالسكرتير العام إلى تكليفات المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز، بسرعة التعامل مع الشكاوى التي يتم نشرها بوسائل الإعلام المختلفة، وكل القنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزالة أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، وضرورة الرد على كل الشكاوى.
 

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