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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسن يعمل في توصيل الطلبات : فضل ربنا عليا كبير .. ومش بقول لحد ساعدني

مسن يعمل في توصيل الطلبات
مسن يعمل في توصيل الطلبات
هاني حسين

كشف محمد يوسف عامل توصيل مسن، تفاصيل قيامه بالاستمرار في العمل وإيصال الطلبات للمنازل رغم كبر سنه.

وقال يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي  تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" ربنا بيعين كل إنسان مكافح لتوفير مصدر رزق له ".

وتابع محمد يوسف:" في عام 2018 تعرضت لحادث واصبت في ضهري وقررت إني أنزل اشتغل في توصيل الطلبات للمنازل ".

واكمل محمد يوسف:" فضل ربنا كبير عليا ونزلت أشتغل ومش بقول لحد ساعدني وده امر ثقيل على قلبي ".

ولفت محمد يوسف:" انا عندي 6 أبناء والحمد لله مستورة معايا ومبسوط في شغلي وربنا كاتب لكل واحد رزقه ". 
 

الطلبات توصيل الطلبات اخبار التوك شو مصر تامر امين

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