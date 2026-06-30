تعظيم سلام.. تامر عبد المنعم يؤدي التحية العسكرية للرئيس السيسي: رجعتلنا مصر تاني

علق الإعلامي تامر عبد المنعم، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا:" الرئيس السيسي نضربله تعظيم سلام ".

وقام الإعلامي تامر عبد المنعم بتأدية التحية العسكرية للرئيس السيسي ، قائلا:" إنت رجعتلنا مصر يا ريس شكرا ليك “، وذلك في برنامجه ” على قناة “ الشمس”،

وقال تامر عبد المنعم :" ثورة 30 يونيو محطة فارقة في تاريخ مصر وشهدت خروج ملايين المصريين في مختلف المحافظات للمطالبة بتغيير مسار الدولة لتبدأ مرحلة جديدة حملت معها تحديات كبيرة وانطلقت مسيرة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية في شتى المجالات".

واكمل تامر عبد المنعم :" ثورة 30 يونيو نزل فيها المصريين كلهم للمطالبة بإنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية".

