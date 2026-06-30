باحث بـ"البحوث الفلكية: ابتكرت جهاز يحول رطوبة الهواء إلى مياه شرب وينتج 15 لترا باليوم

قال الدكتور محمد هلالي، باحث بمعمل أبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ومبتكر جهاز تحويل رطوبة الهواء إلى مياه شرب نقية، إن فكرة الاختراع جاءت من ملاحظة ظاهرة الندى الطبيعية وتكثف الرطوبة الموجودة في الهواء، ما دفعه إلى تطوير تقنية قادرة على إنتاج مياه صالحة للشرب من الرطوبة الجوية.

وأوضح محمد هلالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التجارب الأولى بدأت مطلع الألفية الجديدة، حيث عمل على تطوير نماذج متعاقبة لرفع كفاءة الإنتاج وتقليل استهلاك الكهرباء وتحقيق جدوى اقتصادية مناسبة، حتى توصل إلى جهاز منزلي سهل الاستخدام والتنقل.

وأضاف محمد هلالي، أن الجهاز يعتمد على استخلاص المياه من الهواء ثم تعقيمها بالأشعة فوق البنفسجية، مؤكدًا أن التحاليل أثبتت صلاحية المياه المنتجة للشرب بشكل مباشر، كما أنها تتمتع بدرجة نقاء مرتفعة مقارنة بالعديد من مصادر المياه الأخرى.

مناسبًا للمناطق الساحلية والصحراوية

وأشار محمد هلالي، إلى أن الجهاز يستطيع إنتاج ما يصل إلى 15 لترًا من المياه يوميًا في المناطق التي ترتفع فيها نسبة الرطوبة إلى 80% أو أكثر، ما يجعله مناسبًا للمناطق الساحلية والصحراوية، ويسهم في دعم الأمن المائي وتقليل الاعتماد على مصادر المياه التقليدية، مؤكدًا أن التكلفة المتوقعة للجهاز لن تتجاوز 15 ألف جنيه عند بدء إنتاجه محليًا، لافتًا إلى أن هناك إجراءات جارية حاليًا لتسويقه تمهيدًا لطرحه للمواطنين خلال الفترة المقبلة.