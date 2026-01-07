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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث عند النوم أمام المروحة في الليل؟ .. خبراء يُحذّرون

المروحة
المروحة
اسماء محمد

كشف الخبراء أن عمل المروحة الكهربائية طوال الليل خلال موجات الحر من العادات الضارة.

لا يكون الحل المثالي للحصول على النوم المريح وفي بعض الحالات تحدث زيادة أعراض الحساسية والتهاب شديد في الجهاز التنفسي لدى بعض الأشخاص.

ووفقًا لصحيفة ميرور يعد تدفق الهواء المستمر الناتج عن عمل المروحة ليلًا يُثير الغبار والجزيئات الدقيقة المُتراكمة داخل غرفة النوم، ما قد يسبب تهيجًا في العينين والأنف والحلق لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية.

وكشفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) أن حالات مثل حمى القش قد تتفاقم نتيجة التعرض لمهيجات محمولة في الهواء، من بينها حبوب التلقيح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة، وهي مواد قد تتجمع داخل المنازل خلال الأشهر الدافئة.

وأوضح الخبراء أن الهواء المتحرك الناتج عن المراوح يساهم في زيادة جفاف الهواء داخل الغرفة، الأمر الذي قد يسبب شعورا بعدم الراحة في الأنف والحلق أثناء النوم، خاصة في الأماكن التي تفتقر إلى التهوية الجيدة أو أنظمة التكييف.

حذّرت وكالة الأمن الصحي البريطانية من أن ارتفاع درجات الحرارة ليلًا يؤثر سلبًا في جودة النوم، إذ يجد الجسم صعوبة أكبر في تنظيم حرارته الداخلية والحفاظ على نوم عميق ومريح.

المروحة النوم جودة النوم الغبار الجسم

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