ضبط 4 أطنان دقيق بلدي مدعم بمركز الفتح قبل تهريبها للسوق السوداء بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التموينية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والتصدي بكل حسم لمحاولات تهريب الدقيق والاتجار بالسلع المدعمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة للحفاظ على المال العام وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، نفذت حملة رقابية موسعة بدائرة مركز الفتح، من خلال إدارة الرقابة التموينية، لمتابعة انتظام عمل المخابز البلدية ورصد أي مخالفات تتعلق بالتصرف في الدقيق المدعم.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضري تجميع لكميات من الدقيق البلدي المدعم بإجمالي 25 جوالًا داخل مخبزين بلديين، إلى جانب تحرير 5 محاضر لتصرف أصحابها في 62 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم، ليبلغ إجمالي المضبوطات 87 جوالًا، بإجمالي وزن يزيد على 4 أطنان، قبل تهريبها وطرحها للبيع في السوق السوداء بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للمساس بمنظومة الدعم أو الاستيلاء على حقوق المواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار التنسيق بين مديرية التموين والأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لتكثيف الحملات المفاجئة على المخابز والأنشطة التموينية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وإحكام الرقابة على تداول الدقيق المدعم، بما يضمن الحفاظ على الدعم ووصوله إلى مستحقيه، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مخالفة القوانين أو الإضرار بالمصلحة العامة.