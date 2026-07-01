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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مع انتهاء برنامج الخصم الحكومي.. ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

ارتفعت أسعار الوقود في ألمانيا بشكل ملحوظ، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء العمل ببرنامج الخصم الحكومي الذي أطلق للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار النفط الناتج عن اندلاع الحرب على إيران، بحسب RT.

ووفقا لبيانات رابطة سائقي السيارات الألمانية، ارتفع متوسط سعر لتر البنزين الممتاز "سوبر إي 10"بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينيتش بنحو 13.4 سنتا مقارنة بالفترة نفسها من يوم الثلاثاء، فيما سجلت أسعار الديزل زيادة أكبر بلغت 15.6 سنتا للتر.

وكانت الحكومة الألمانية قد أقرت في مايو خفضا مؤقتا في ضريبة الطاقة على الوقود، شمل البنزين والديزل، بقيمة 16.7 سنتا للتر، بهدف الحد من الأعباء التي فرضتها الزيادات الحادة في أسعار الطاقة.

ورغم انتهاء العمل بهذا الخصم مع حلول منتصف الليل، لم تتمكن محطات الوقود من رفع الأسعار مباشرة، بسبب قاعدة تنظيمية دخلت حيز التنفيذ في أبريل الماضي، تقضي بالسماح بزيادة الأسعار مرة واحدة فقط يوميا عند منتصف النهار، بينما تتيح خفضها في أي وقت.

وأظهرت المؤشرات أن العديد من الشركات المشغلة لمحطات الوقود اكتفت بإجراء زيادات طفيفة عقب الارتفاع الذي شهدته الأسعار عند منتصف نهار الثلاثاء، إذ اعتادت الأسعار أن تتراجع بشكل ملحوظ خلال صباح اليوم التالي بعد تسجيل مستويات مرتفعة في منتصف النهار.

وبحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينيتش، بلغ متوسط سعر لتر البنزين الممتاز "سوبر إي 10"على مستوى ألمانيا 1.97 يورو، بينما وصل متوسط سعر لتر الديزل إلى 1.91 يورو.

ورغم استمرار بعض محطات الوقود في طرح أسعار تقل عن 1.80 يورو للتر، خاصة بالنسبة للديزل، فمن المتوقع أن تتلاشى هذه العروض تدريجيًا على مدار اليوم.

أسعار الوقود ألمانيا الخصم الحكومي ارتفاع أسعار النفط الحرب

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