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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | ميزة أسماء المستخدمين في واتساب تواجه منعا مفاجئا في دولة كبرى.. هواوي تفاجئ الجميع بجهاز لوحي فائق النحافة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

تسريب يربك عشاق آيفون.. آبل قد تقلد سامسونج في iPhone 18 Pro
 

كشفت تقارير جديدة، استنادا إلى وثائق مسربة ضمن اختراق إلكتروني ضخم استهدف شركة Tata، أن شركة آبل تدرس استراتيجية جديدة لتوريد مودمات الاتصال في سلسلة iPhone 18 Pro، تقوم على استخدام موردين مختلفين بحسب الأسواق، في خطوة مشابهة لما تتبعه سامسونج مع معالجات هواتف Galaxy الرائدة.

بقدرات غير مسبوقة وتكلفة أقل.. أنثروبيك تطلق Claude Sonnet 5


أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إطلاق نموذجها الجديد Claude Sonnet 5، وهو إصدار مطور من فئة النماذج متوسطة الحجم يتمتع بقدرات أكبر على العمل بشكل مستقل Agentic، في خطوة تعكس احتدام المنافسة مع OpenAI وجوجل في سباق تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي.

لإخفاء رقم هاتفك.. خطوات حجز اسم مستخدم على واتساب

أعلنت شركة واتساب WhatsApp، عن بدء طرح ميزة أسماء المستخدمين Usernames، والتي ستتيح للمستخدمين التواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخصوصية على منصة المراسلة الأشهر عالميا.

جوجل تطلق Nano Banana 2 Lite.. نموذج جديد لإنشاء الصور والفيديوهات في ثوان فقط

أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق نموذجها الجديد Nano Banana 2 Lite، وهو أحدث إصدار من نظامها الداخلي لتوليد الصور والفيديو بالذكاء الاصطناعي، مع تحسينات كبيرة في السرعة وخفض التكلفة مقارنة بالإصدارات السابقة، بحسب ما أكدت الشركة.

مواصفات MatePad Pro Max.. هواوي تفاجئ الجميع بجهاز لوحي فائق النحافة

بدأت شركة هواوي Huawei، رسميا بيع جهازها اللوحي الجديد MatePad Pro Max في ألمانيا، لتطرح أحد أبرز أجهزتها الرائدة في السوق الأوروبية بعد نحو شهرين من الكشف العالمي الأول عنه، في خطوة تعيد المنافسة المباشرة مع أجهزة آبل وسامسونج في فئة الأجهزة اللوحية الفاخرة.


منافسة نارية مرتقبة.. أبرز هواتف يوليو 2026 تثير ترقبا غير مسبوق

رغم التراجع المتوقع في عدد الهواتف الذكية خلال يوليو 2026، بسبب ارتفاع تكاليف الذاكرة وأزمة أشباه الموصلات المستمرة، فإن الشهر لا يزال يحمل مجموعة من الإطلاقات المرتقبة من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية، تشمل أوبو وناثينج وسامسونج وموتورولا.

رسالة غامضة تظهر في آيفون أثناء الشحن.. ماذا تعني “Slow Charger”؟

أوضحت شركة آبل Apple، تفاصيل جديدة حول إشعارات الشحن في هواتف آيفون، بعد أن أثارت رسائل مثل “Slow Charger” بعض الالتباس بين المستخدمين، خاصة مع تطور أنظمة iOS في السنوات الأخيرة.

بدون ألعاب أو إنترنت.. لينوفو تطلق هاتفا ذكيا للأطفال بمزايا مخصصة

أعلنت شركة لينوفو Lenovo، عن إطلاق هاتف جديد يحمل اسم AI Student Phone في السوق الصينية، وهو جهاز موجه خصيصا للطلاب وأولياء الأمور، ويعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي والتعليم، مع إزالة كاملة للتطبيقات الترفيهية مثل الألعاب والمتصفحات ووسائل التواصل الاجتماعي.

ضربة جديدة لـ واتساب.. ميزة “أسماء المستخدمين” تواجه منعا مفاجئا في دولة كبرى

أمرت الحكومة الهندية شركة “ميتا” Meta، بتأجيل إطلاق ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في تطبيق واتساب WhatsApp داخل البلاد، إلى حين الانتهاء من مراجعات ومشاورات تتعلق بتأثيرها على الخصوصية والأمن السيبراني، مطالبة الشركة بتقديم توضيحات تفصيلية خلال ثلاثة أيام، بحسب مصادر مطلعة.

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