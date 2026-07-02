أخبار التكنولوجيا | ميزة أسماء المستخدمين في واتساب تواجه منعا مفاجئا في دولة كبرى.. هواوي تفاجئ الجميع بجهاز لوحي فائق النحافة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت تقارير جديدة، استنادا إلى وثائق مسربة ضمن اختراق إلكتروني ضخم استهدف شركة Tata، أن شركة آبل تدرس استراتيجية جديدة لتوريد مودمات الاتصال في سلسلة iPhone 18 Pro، تقوم على استخدام موردين مختلفين بحسب الأسواق، في خطوة مشابهة لما تتبعه سامسونج مع معالجات هواتف Galaxy الرائدة.



أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إطلاق نموذجها الجديد Claude Sonnet 5، وهو إصدار مطور من فئة النماذج متوسطة الحجم يتمتع بقدرات أكبر على العمل بشكل مستقل Agentic، في خطوة تعكس احتدام المنافسة مع OpenAI وجوجل في سباق تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة واتساب WhatsApp، عن بدء طرح ميزة أسماء المستخدمين Usernames، والتي ستتيح للمستخدمين التواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخصوصية على منصة المراسلة الأشهر عالميا.

أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق نموذجها الجديد Nano Banana 2 Lite، وهو أحدث إصدار من نظامها الداخلي لتوليد الصور والفيديو بالذكاء الاصطناعي، مع تحسينات كبيرة في السرعة وخفض التكلفة مقارنة بالإصدارات السابقة، بحسب ما أكدت الشركة.

بدأت شركة هواوي Huawei، رسميا بيع جهازها اللوحي الجديد MatePad Pro Max في ألمانيا، لتطرح أحد أبرز أجهزتها الرائدة في السوق الأوروبية بعد نحو شهرين من الكشف العالمي الأول عنه، في خطوة تعيد المنافسة المباشرة مع أجهزة آبل وسامسونج في فئة الأجهزة اللوحية الفاخرة.



منافسة نارية مرتقبة.. أبرز هواتف يوليو 2026 تثير ترقبا غير مسبوق

رغم التراجع المتوقع في عدد الهواتف الذكية خلال يوليو 2026، بسبب ارتفاع تكاليف الذاكرة وأزمة أشباه الموصلات المستمرة، فإن الشهر لا يزال يحمل مجموعة من الإطلاقات المرتقبة من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية، تشمل أوبو وناثينج وسامسونج وموتورولا.

أوضحت شركة آبل Apple، تفاصيل جديدة حول إشعارات الشحن في هواتف آيفون، بعد أن أثارت رسائل مثل “Slow Charger” بعض الالتباس بين المستخدمين، خاصة مع تطور أنظمة iOS في السنوات الأخيرة.

أعلنت شركة لينوفو Lenovo، عن إطلاق هاتف جديد يحمل اسم AI Student Phone في السوق الصينية، وهو جهاز موجه خصيصا للطلاب وأولياء الأمور، ويعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي والتعليم، مع إزالة كاملة للتطبيقات الترفيهية مثل الألعاب والمتصفحات ووسائل التواصل الاجتماعي.

أمرت الحكومة الهندية شركة “ميتا” Meta، بتأجيل إطلاق ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في تطبيق واتساب WhatsApp داخل البلاد، إلى حين الانتهاء من مراجعات ومشاورات تتعلق بتأثيرها على الخصوصية والأمن السيبراني، مطالبة الشركة بتقديم توضيحات تفصيلية خلال ثلاثة أيام، بحسب مصادر مطلعة.