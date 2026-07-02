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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار حملة رفع المخلفات الصلبة بالمحاور الرئيسية لمدينة المنصورة ونقل 200 طن اليوم

حملات نظافة
حملات نظافة
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المضي قدمًا في خطة المحافظة لتخليصها من مخلفات الهدم والبناء والمخلفات الصلبة بكافة الشوارع والميادين وبجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، وذلك في إطار خطة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وإعادة المظهر الحضاري إلى ربوع المحافظة.

وأوضح  "مرزوق" أن المحافظة تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى السيطرة على ظاهرة التخلص العشوائي، وحوكمة منظومة نقل المخلفات، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك بمتابعة قيام أصحاب رخص الهدم والحفر بنقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة لذلك.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه تم توفير أماكن تخلص آمن مجهزة، وعلى رأسها موقع "قلابشو" بمركز بلقاس، حيث يتم تطبيق منظومة متطورة لتحويل هذه المخلفات إلى قيمة اقتصادية صديقة للبيئة، بدلا من كونها عبئا بيئيا.

و كلف محافظ الدقهلية  محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق مع المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة بالمحافظة، بشن حملة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة من محيط ترعة المنصورية بنطاق حي غرب المنصورة، وطريق رمانه بمدينة طلخا باستخدام معدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة، تم خلالها نقل تراكمات المخلفات الصلبة من الطريق، بإجمالي بلغ 200 طن اليوم، ونقلها إلى مناطق التخلص الآمن بقلابشو.

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