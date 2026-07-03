يواصل الصعود.. سعر عيار 21 الآن

سجل سعر جرام أشهر أعيرة الذهب صعودا بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية 3-7-2026، داخل محلات الصاغة المصرية.

عيار 21 يرتفع

وصعد سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا بقيمة بلغت 120 جنيهًا في المتوسط على أساس أسبوعي.

آخر تحديث لسعر عيار 21

وصل متوسط سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا في آخر تحديث له اليوم؛ 5925 جنيها للشراء و5860 جنيها للبيع.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر الذهب مساء اليوم بقيمة بلغت 125 جنيهًا على الأقل منذ مستهل تداولات الأسبوع الجاري وحتي تعاملات اليوم.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5925 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6771 جنيها للشراء و6697 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6207 جنيهات للشراء و6139 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5925 جنيها للشراء و5860 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية 5078 جنيها للشراء و5022 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ الجنيه الذهب 47.4 ألف جنيه للشراء و46.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4168 دولارا للشراء و4167 دولارا للبيع.