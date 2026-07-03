7 نصائح للحفاظ على فتيس السيارة.. اعرفها جيدًا

يُعد ناقل الحركة أو ما يُعرف بفتيس السيارة أحد أهم المكونات الميكانيكية المسؤولة عن نقل القوة من المحرك إلى العجلات، وهو العنصر الذي يحدد سلاسة القيادة واستجابة السيارة في مختلف ظروف الطريق.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" افضل النصائح للحفاظ على فتيس السيارة.

ناقل الحركة

ناقل الحركة وأسلوب القيادة

يلعب أسلوب القيادة اليومي دورًا محوريًا في الحفاظ على سلامة الفتيس، حيث أن التسارع المفاجئ أو التوقف الحاد بشكل متكرر يضع ضغطًا زائدًا على مكونات ناقل الحركة، خاصة في السيارات الأوتوماتيك.

ولذلك فإن القيادة السلسة والانتقال التدريجي بين السرعات يساعدان على تقليل الاحتكاك الداخلي ويحافظان على كفاءة النظام لفترة أطول، كما يقللان من احتمالات ارتفاع درجة حرارة زيت الفتيس.

فحص زيت ناقل الحركة

يُعتبر زيت الفتيس عنصر الحماية الأساسي لأجزائه الداخلية، إذ يعمل على التبريد والتشحيم وتقليل الاحتكاك، ولعل إهمال تغييره أو انخفاض مستواه قد يؤدي إلى تلف التروس وظهور نتعات أثناء تغيير السرعات.

وبصدد ذلك يُنصح بالالتزام بجدول الصيانة الخاص بالشركة المصنعة، مع التأكد من جودة الزيت ولونه ورائحته، لأن تغير خصائصه يعد مؤشرًا واضحًا على وجود مشكلة تحتاج إلى تدخل سريع.

ناقل الحركة علامات التحذير

تبدأ الكثير من الأعطال بإشارات بسيطة يتم تجاهلها، مثل تأخر استجابة ناقل الحركة عند التعشيق، أو سماع أصوات غير معتادة، أو اهتزاز السيارة أثناء تبديل السرعات، وتشير هذه العلامات غالبًا إلى بداية خلل ميكانيكي أو مشكلة في ضغط الزيت.

تجنب تحميل السيارة أوزانًا زائدة

تؤدي زيادة الأحمال فوق الحد المسموح به إلى إجهاد مباشر على ناقل الحركة، حيث يضطر للعمل تحت ضغط أعلى من طاقته الطبيعية، ويسرع هذا الأمر من تآكل الأجزاء الداخلية ويؤثر على كفاءة التروس، لذلك من المهم الالتزام بالحمولة الموصى بها لتفادي الأعطال التي قد تتطلب إصلاحات مكلفة.

تبديل النقلات وحالة التوقف

من الأخطاء الشائعة الانتقال بين وضعيات ناقل الحركة مثل الرجوع أو التوقف والسيارة ما زالت تتحرك، حيث يؤدي هذا السلوك إلى صدمات ميكانيكية داخل الفتيس ويؤثر على العمر الافتراضي له، ويعد التوقف التام قبل تغيير الوضعية من أهم قواعد الحفاظ على سلامة ناقل الحركة.

الاهتمام بنظام التبريد لتفادي ارتفاع حرارة الفتيس

يعد ارتفاع حرارة ناقل الحركة من الأسباب الرئيسية لتلفه، خصوصًا في الرحلات الطويلة أو أثناء القيادة في الزحام، وننصح بالتأكد من نظام التبريد سواء كان مرتبطًا بالمبرد أو مستقلًا، لأن أي خلل فيه قد يؤدي إلى تدهور سريع في أداء الزيت وفقدانه لخصائصه الأساسية.

الصيانة الدورية المعتمدة

ننصح دومًا بالفحص الدوري لدى مراكز الصيانة المعتمدة للمساعدة في اكتشاف المشكلات قبل تفاقمها، نسبة للموثوقية والاعتماد على أجهزة الفحص الحديثة القادرة على قراءة أداء ناقل الحركة بدقة، وتحديد أي خلل في البرمجة أو الضغط الداخلي، حيث توفر هذه الخطوة الوقائية الكثير من التكاليف وتحافظ على استقرار أداء السيارة على المدى الطويل.