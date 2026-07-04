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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدينار الكويتي بـ162.. تعرف على أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم

العملات العربية
العملات العربية
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار العملات العربية ، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 4 يوليو 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك المحلية وثبات آخر الأسعار المعلنة.
 

الدينار الكويتي
 

سجل سعر الدينار الكويتي نحو 161.80 جنيهًا للشراء، فيما بلغ 162.30 جنيهًا للبيع، ليواصل الحفاظ على صدارته كأعلى العملات العربية قيمة مقابل الجنيه المصري.
 

الريال السعودي
 

بلغ سعر الريال السعودي نحو 13.18 جنيهًا للشراء و13.22 جنيهًا للبيع، وسط استقرار حركة التداول وزيادة الطلب المرتبط بموسم العمرة والسفر.
 

الدرهم الإماراتي
 

استقر سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 13.46 جنيهًا للشراء و13.50 جنيهًا للبيع، مدعومًا باستقرار العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والإمارات.
 

الدينار البحريني
 

سجل الدينار البحريني نحو 131.20 جنيهًا للشراء و132 جنيهًا للبيع، محافظًا على مستوياته المرتفعة أمام العملة المحلية خلال الفترة الحالية.
 

الريال القطري
 

بلغ سعر الريال القطري نحو 13.55 جنيهًا للشراء و13.60 جنيهًا للبيع، في ظل استقرار التعاملات المصرفية وتوازن العرض والطلب.
 

الدينار الأردني
 

وصل سعر الدينار الأردني إلى نحو 69.80 جنيهًا للشراء و70.20 جنيهًا للبيع، ليستمر ضمن قائمة العملات العربية الأعلى قيمة مقابل الجنيه المصري.
 

ترقب الأسواق
 

ويترقب المتعاملون بالأسواق المحلية مستجدات السياسة النقدية العالمية وتحركات أسعار العملات الأجنبية الرئيسية، لما لها من تأثير مباشر على أداء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.

العملات العربية الدينار الكويتى الريال السعودي

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