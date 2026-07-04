إصابة سيدة وطفلتين فى حادث سيارة بنجع حمادى

أصيبت سيدة وطفلتين إثر حادث سيارة فى أحد شوارع مدينة نجع حمادي شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة سيدة وطفلتين فى حادث سيارة بمدينة نجع حمادى.

وتبين إصابة نجلاء فتحي كمال 50 عاماً، و حليمه أمير السيد 9 أعوام، ورقيه احمد رفعت 12 عاماً، جميعهم مصابون بكدمات متفرقة بالجسم.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





