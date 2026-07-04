قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم عبد الجواد: حسام حسن دكر .. ولقطة علم فلسطين بتشرح كل حاجة
أنشيلوتي يرد على منتقديه: لست عبقريًا.. لكنني بالتأكيد لست أحمق
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط
قرار في اللحظة الأخيرة .. قصة ركلة بانينكا بـ قدم محمد صلاح
رئيس وزراء السودان: دارفور وكردفان تقتربان من التحرير الكامل
اختبار فرص التهدئة| جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في باكستان
قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة
مجدي البدوي: القيادة السياسية مهتمة بتحسين معيشة العاملين بالمؤسسات القومية
بعد رفع العميد علم فلسطين.. حملات غضب في دولة الاحتلال ودعوات لتشجيع الأرجنتين
تراجع طفيف في أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية اليوم السبت
بورصة الدواجن اليوم .. استقرار الأسعار وتخفيضات كبرى على الكميات
وزير الخارجية : فرح الأشقاء العرب والأفارقة بفوز مصر يعكس عمق الوشائج المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط كمية من مخدر الحشيش

الجمارك
الجمارك
محمد يحيي

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة مهند احمد سامى مدير الإدارة من ضبط كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية  وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.


ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران رقم pc 620 القادمة من مطار صبيحة تركيا الدنمارك ترانزيت اشتبه محمد فاوي مأمور اللجنة الجمركية فى راكب دنماركي من أصل فلسطيني أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

بتمرير حقائبة على جهاز الفحص بالاشعة بواسطة شنوده كندس وأحمد جمال مدير إدارة الفحص بالأشعة تم تأكيد الاشتباه .

تم تكليف عادل قرني مأمور الجمرك ومحمد أبو بكر رئيس القسم بتفتيش حقائبه فتبين وجود كمية من مخدر الحشيش داخل حقائبه .

وقام بالجرد والتحريز محمد عبدالباسط و أبوزيد البدري بحضور محمد سيف بالأمن الجمركي ومحسن الشعيني مدير إدارة الأمن الجمركي

قرر عاطف سيد احمد رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركى رقم 4 لسنه 2026 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

مصلحة الجمارك جمارك مطار الغردقة الاستيراد والتصدير اخبار مصر مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

أسعار البيض

عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟

حالة الطقس

موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس السبت 4 يوليو

ترشيحاتنا

أرشيفية

وفد من حزب الله يلتقي عراقجي في طهران

انتشار الخنازير في شوارع إسرائيل

الخنازير البرية تغزو شوارع إسرائيل.. ودراسة تكشف مفاجأة صادمة

أرشيفية

روسيا: هجوم أوكرانيا بطائرة بدون طيار لن يمر دون رد

بالصور

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش يوميا؟

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

بفستان لامع باللون الوردي.. فرح شعبان تتألق في أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

لماذا يحذر الأطباء من شرب المياه المثلجة مباشرة بعد التعرض للشمس؟

لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد