جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط كمية من مخدر الحشيش

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة مهند احمد سامى مدير الإدارة من ضبط كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران رقم pc 620 القادمة من مطار صبيحة تركيا الدنمارك ترانزيت اشتبه محمد فاوي مأمور اللجنة الجمركية فى راكب دنماركي من أصل فلسطيني أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

بتمرير حقائبة على جهاز الفحص بالاشعة بواسطة شنوده كندس وأحمد جمال مدير إدارة الفحص بالأشعة تم تأكيد الاشتباه .

تم تكليف عادل قرني مأمور الجمرك ومحمد أبو بكر رئيس القسم بتفتيش حقائبه فتبين وجود كمية من مخدر الحشيش داخل حقائبه .

وقام بالجرد والتحريز محمد عبدالباسط و أبوزيد البدري بحضور محمد سيف بالأمن الجمركي ومحسن الشعيني مدير إدارة الأمن الجمركي

قرر عاطف سيد احمد رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركى رقم 4 لسنه 2026 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.