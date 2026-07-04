أشرف سعد: توجيهات الرئيس بشأن تنشيط الحياة الحزبية والمحليات ترسخ للممارسة الديمقراطية

أكد النائب أشرف سعد، عضو مجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون"، بشأن تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر الشبابية، واستكمال الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس المحلية، تعكس حرص الدولة على ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية.

وقال سعد، في تصريحات خاصة، إن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الأحزاب والقوى الوطنية لإعداد كوادر سياسية وشبابية مؤهلة، تمتلك القدرة على تحمل المسؤولية وخدمة المواطنين، بما يسهم في ضخ دماء جديدة في العمل العام، ويدعم جهود الدولة في استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

إجراء انتخابات المجالس المحلية

وأضاف أن الإسراع في الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات المجالس المحلية يمثل خطوة مهمة لاستكمال البناء المؤسسي للدولة، وتفعيل دور الإدارة المحلية في دعم خطط التنمية، وتعزيز الرقابة على الأداء التنفيذي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن دعم القيادة السياسية للحياة الحزبية يعكس إيمان الدولة بأهمية توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الوطنية للمساهمة في صنع القرار وخدمة المجتمع.

واختتم أشرف سعد تصريحاته بالتأكيد على دعم حزب حماة الوطن الكامل لتوجيهات القيادة السياسية، واستعداده للمشاركة الفاعلة في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يخدم مصالح الوطن ويلبي تطلعات المواطنين، ويسهم في تعزيز مسيرة التنمية والاستقرار.