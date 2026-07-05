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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: تنفيذ مبادرة بوابة الحضارة لتعزيز الوعي الوطنى.. وانطلاق مشروع النشاط الصيفي بالمنطقة الأزهرية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

مبادرة "أسوان.. بوابة الحضارة" تواصل رحلتها الميدانية بزيارة المعالم والمناطق السياحية ضمن أنشطة مكتبة مصر العامة

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بإستكمال تنفيذ مبادرة "أسوان... بوابة الحضارة"، لتعزيز الوعى الوطنى ، والحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية لزهرية الجنوب .

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ فعاليات مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، وضمن مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

ويتم تنفيذ فعاليات المبادرة من خلال مكتبة مصر العامة بأسوان بإشراف الدكتورة نهلة الأنصارى ، وبرعاية السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، وتستهدف المبادرة تعريف النشء والشباب بالمقومات التاريخية والسياحية والبيئية للمحافظة، من خلال زيارات ميدانية تجمع بين المعرفة والفنون والأنشطة التفاعلية.

إنطلاقة وطنية تجمع بين الفن والهوية

بدأت فعاليات الرحلة داخل جزيرة النباتات فى أجواء وطنية مميزة، حيث قدم كورال مكتبة مصر العامة بأسوان مجموعة من الأغانى الوطنية التى جسدت قيم الإنتماء وحب الوطن، إلى جانب باقة من الأغانى الفلكلورية والتراثية الأسوانية، لتتلاقى الفنون مع جمال الطبيعة فى مشهد يعكس أصالة الهوية المصرية وثراء الموروث الثقافى لمحافظة أسوان.

جهود متنوعة

انطلاق مشروع النشاط الصيفي الأول لطلاب معاهد القراءات بأسوان

أعلنت منطقة أسوان الأزهرية انطلاق مشروع النشاط الصيفي الأول لطلاب معاهد القراءات للعام 2026م.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وحرص الأزهر الشريف على استثمار الإجازة الصيفية فى الارتقاء بالمستوى العلمي والقرآني لطلاب معاهد القراءات، وذلك تحت إشراف فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ومتابعة  الشيخ محمد عابد، مدير التعليم النوعي.

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