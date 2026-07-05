زلاتان يشيد بفرنسا بعد عبور باراجواي: حافظوا على الهدوء أمام الاستفزازات

أشاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالطريقة التي تعامل بها المنتخب الفرنسي مع المواجهة البدنية الصعبة أمام باراجواي، مؤكدًا أن لاعبي "الديوك" نجحوا في الحفاظ على هدوئهم وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، ليحجزوا بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

وحسم المنتخب الفرنسي تأهله إلى ربع النهائي بعد الفوز على باراجواي بهدف دون رد، حمل توقيع كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 70، خلال المباراة التي أقيمت بمدينة فيلادلفيا.

استفزازات متكررة من باراجواي

وشهدت المباراة العديد من الالتحامات البدنية والمواقف المثيرة، حيث حاول لاعبو باراجواي إفساد نقطة تنفيذ ركلة الجزاء قبل تسديد مبابي لها، كما تعمدوا استهداف لاعبي فرنسا، وخاصة قائد الفريق، طوال اللقاء الذي امتد إلى 98 دقيقة، وارتكب خلاله المنتخب الباراجواياني 13 مخالفة.

ورغم الأجواء المشحونة، تعامل لاعبو فرنسا بهدوء مع الاستفزازات، بينما اكتفى مبابي بالضحك خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني عندما أحاط به عدد من لاعبي باراجواي، في مشهد عكس تماسك المنتخب الفرنسي.

كما كشف المدير الفني ديدييه ديشامب أنه طلب من أصحاب البنية الجسدية الأقوى في فريقه الوقوف بجوار مبابي خلال الدقائق الأخيرة، لحمايته ومنع حدوث أي احتكاكات إضافية.

زلاتان: فرنسا لم تقع في الفخ

وفي تحليله للمباراة عبر شبكة "فوكس سبورتس"، أكد إبراهيموفيتش أن التحدي الحقيقي لم يكن فنيًا فقط، بل كان ذهنيًا أيضًا.

وقال: "لقد كان تحديًا مختلفًا بالنسبة لهم اليوم. الأمر كان يتعلق أكثر بعدم الانجرار وراء الاستفزاز، والحفاظ على التماسك والهدوء، وعدم فقدان التوازن. ولم يقعوا في الفخاخ التي كانوا ينصبونها".

"لو كنت مكانهم لحصلت على 4 بطاقات حمراء"

واعترف النجم السويدي بأن السيطرة على الأعصاب في مثل هذه المباريات ليست مهمة سهلة، مؤكدًا أنه لو كان في مكان لاعبي فرنسا لما تمكن من الحفاظ على هدوئه.

وقال مازحًا: "نعم، الأمر صعب للغاية. لو كنت مكانهم لتعرضت لأربع بطاقات حمراء في هذه المباراة! وربما أرسلت شخصًا ما إلى..."، قبل أن يتوقف عن إكمال عبارته، مضيفًا: "لكن نعم، هذا هو واقع الحال".

أفضل رد هو الفوز

وأكد إبراهيموفيتش أنه يفضل كرة القدم الفنية بعيدًا عن الاستفزازات، لكنه اعترف بأن هذه التصرفات أصبحت جزءًا من اللعبة.

وقال: "أحب لعب كرة القدم الحقيقية، ولا أحب أن يحاول شخص ما استفزازي، لكن هذا جزء من اللعبة، وفي الوقت نفسه ليس جزءًا منها".

واختتم تصريحاته بالإشادة برد فعل لاعبي المنتخب الفرنسي، قائلاً: "أظهر لاعبو فرنسا هدوءًا وكانوا مسترخين. لقد فعلوا ما كان يتعين عليهم فعله، وقابلوهم بابتسامة. هذه هي أفضل طريقة للرد؛ ابتسم، وسجل الأهداف، وافز بالمباراة، ثم اذهب مع جماهيرك للاحتفال. هذه هي الطريقة الأفضل للرد".