انتقادات بيئية تطارد إنفانتينو بسبب رحلاته الجوية خلال مونديال 2026

تعرض جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لانتقادات واسعة من منظمات بيئية، بعدما كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن تفاصيل تحركاته الجوية المكثفة خلال أول 16 يومًا من بطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا للتقرير، تنقل إنفانتينو بطائرته الخاصة بين 15 مدينة مستضيفة لمباريات البطولة، حيث أجرى 27 رحلة جوية، قاطعًا أكثر من 50 ألف كيلومتر، وهي مسافة تتجاوز محيط الكرة الأرضية، كما أمضى أكثر من 66 ساعة في الأجواء.

وأشار التقرير إلى أن هذه الرحلات أسفرت عن انبعاث نحو 516 طنًا من ثاني أكسيد الكربون خلال أسبوعين فقط، وهو ما يعادل الانبعاثات السنوية لنحو 78 شخصًا، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات، خاصة مع تأكيد "فيفا" في مناسبات عدة على التزامه بمبادئ الاستدامة البيئية.

وأضافت BBC أن أطول رحلة قام بها رئيس "فيفا" كانت من مدينة فانكوفر الكندية إلى ميامي الأمريكية، لمسافة بلغت نحو 4500 كيلومتر، بينما كانت أقصر رحلة بين فيلادلفيا ونيوجيرسي لمسافة 148 كيلومترًا فقط، من أجل المشاركة في مقابلة تلفزيونية صباحية.

وأكد التقرير أن التكلفة المالية لهذه الرحلات لم تُسدد من ميزانية الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإنما جرى تغطيتها بالكامل ضمن اتفاقية الرعاية الموقعة بين "فيفا" والخطوط الجوية القطرية، الراعي الرسمي للبطولة.