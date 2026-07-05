عصام خليل: الانضمام للأحزاب له سياسات كبيرة "أهم من الكارنية"

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن كلمة "تنشيط الحياة الحزبية والسياسية" تبدو بسيطة، لكنها في الحقيقة تحتاج إلى مجهود كبير جدًا، مردفا: "نتحدث عن فترة طويلة نسبيًا، امتدت قرابة 52 عامًا، منذ إلغاء الحياة الحزبية، ثم الانتقال إلى نظام المنبر الواحد، ثم مراحل متعددة لاحقة".

أضاف خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن هناك ما يُسمى بـ "الثقافة الحزبية"، بمعنى: أنا كمواطن، لماذا أنضم إلى حزب؟ هذا هو السؤال الأساسي، مردفا: "نحن بحاجة إلى وضع النقاط فوق الحروف، وعدم تكرار عبارات محفوظة دون فهم معناها، فالحزب ليس مجرد مجموعة أفراد يجتمعون أو ينظمون فعاليات في الشارع، بل هو منظومة فكرية تقوم على مبادئ وأهداف سياسية وتوجهات اقتصادية واجتماعية".

أوضح أنه يجب أن يعرف المواطن لماذا ينضم إلى هذا الحزب، فالحزب ليس مكانًا للحصول على "كارنيه" أو لتحقيق مصلحة شخصية، لأن هذا المفهوم تَرسّخ على مدار السنوات الماضية، متابعا: "لو أردنا أن نبدأ من جديد، فكما تُعالج العشوائيات من خلال بناء مدن جديدة بدلًا من ترقيعها، فإننا الآن أمام ما يمكن وصفه بعشوائية حزبية".

https://www.youtube.com/watch?v=vLFMkOI3oTI