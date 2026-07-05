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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دبلوماسي أمريكي سابق: قدرات حزب الله تتدهور مع مرور الوقت لكنه لا يزال قادرا على تهديد إسرائيل

حزب الله
حزب الله
رنا عبد الرحمن

قال نيكولاس سايمون، الدبلوماسي الأمريكي السابق، إن الأولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتمثل في الوصول إلى نوع من الاتفاق مع الإيرانيين، وكل يوم يتأخر فيه هذا الاتفاق تزداد التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي، وكذلك على الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي ياسر رشدي، أن جزء من هذا الاتفاق مع إيران ينطوي على التوصل إلى تفاهمات تتعلق بلبنان، ومن خلال هذه التفاهمات، سيحاول الرئيس ترامب أن يدفع الإسرائيليين نحو نوع من التوافق بشأن حزب الله، أو على الأقل نحو تنسيق يحد من أي تصعيد كبير في هذا الملف.

وتابع: "نعلم أنه مع مرور الوقت تتراجع قدرات حزب الله، إلا أنه ما زال يمثل تهديدًا للمستوطنات الشمالية في إسرائيل".

وأكد أنه من وجهة النظر الأمريكية، فإن الهدف في نهاية المطاف هو التوصل إلى ترتيبات تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله في جميع المناطق التي ينتشر فيها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتقليل احتمالات التصعيد.

https://www.youtube.com/shorts/DvJ-5lzH_kE

حزب الله اسرائيل امريكا

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