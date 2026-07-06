منتخب الكرة النسائية يواصل تدريباته استعدادًا لأمم إفريقيا

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، تدريباته خلال معسكره المغلق بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، استعداداً لخوض غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات بالمغرب خلال الفترة من 25 يوليو الجاري حتى 16 أغسطس المقبل.

ويخوض منتخب مصر للكرة النسائية مباراتين وديتين أمام نظيره السنغالى يومي 8 و11 يوليو الجاري، على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

كان معسكر منتخب مصر للكرة النسائية قد انطلق يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى يوم 12 يوليو الجاري، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.