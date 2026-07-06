بشرى لآلاف المهندسين الزراعيين.. صرف المتأخرات يبدأ 15 يوليو

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن مجلس النقابة يواصل تنفيذ تعهداته التي قطعها أمام الجمعية العمومية بشأن إنهاء أزمة المعاشات المتأخرة، مشيرًا إلى أن النقابة نجحت في تحقيق تقدم غير مسبوق في هذا الملف، بفضل خطة إصلاح مالي وإداري اعتمدت على الاستثمار الأمثل لأصول النقابة دون التفريط فيها، بما يحفظ حقوق الأعضاء والأجيال المقبلة.



وقال خليفة إن مجلس النقابة تسلم المسؤولية في بداية عام 2022 بينما تجاوزت قيمة المعاشات المتأخرة نصف مليار جنيه، وهو ما مثل تحديًا كبيرًا، إلا أن المجلس وضع خطة متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من أصول النقابة، مع إعادة هيكلة العقود واستثمار الموارد بكفاءة، الأمر الذي أسهم في توفير السيولة اللازمة لسداد جانب كبير من المستحقات.



وأوضح أن الجمعية العمومية المنعقدة في يناير 2026 شهدت إعلان تعهد واضح بإنهاء أزمة المعاشات المتأخرة قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن هذا الوعد لم يكن مجرد تصريح، بل التزامًا أخلاقيًا ومهنيًا تجاه جموع المهندسين الزراعيين.

وأضاف نقيب الزراعيين أن مجلس النقابة وافق منذ فبراير الماضي على ضخ 240 مليون جنيه لصرف المعاشات المتأخرة خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما أسفر عن الانتهاء من صرف جميع المستحقات المتأخرة حتى نهاية عام 2024.

وأشار إلى أن النقابة قررت ضخ 120 مليون جنيه جديدة لصرف المعاشات المتأخرة الخاصة بعام 2025 بالكامل، بواقع 12 شهرًا، على أن يبدأ الصرف في جميع فروع النقابة بالجمهورية اعتبارًا من 15 يوليو 2026، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي وفاءً بالعهد الذي قطعه مجلس النقابة أمام الجمعية العمومية.

وشدد خليفة على أن المجلس لن يتوقف عند هذا الحد، إذ تعهد بالانتهاء من صرف المعاشات المستحقة عن الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2026 قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يضع حدًا نهائيًا لأزمة المعاشات التي استمرت لسنوات طويلة.



وأكد أن النقابة تستهدف لأول مرة في تاريخها الوصول إلى منظومة تضمن صرف المعاشات بصورة منتظمة في الشهر التالي لاعتمادها من لجنة المعاشات والتصديق عليها من مجلس النقابة، بما يحقق الاستقرار لأصحاب المعاشات ويحفظ حقوقهم.



واختتم نقيب الزراعيين تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق هو ثمرة العمل الجماعي لمجلس النقابة، وحرصه على الوفاء بوعوده لأعضاء الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن خدمة المهندس الزراعي والدفاع عن حقوقه ستظل على رأس أولويات النقابة خلال المرحلة المقبلة.