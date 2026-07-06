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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعلامي الوزراء يستعرض مراحل تطور خدمات الصرف الصحي بقرى الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة"

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
أ ش أ

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يستعرض من خلاله مراحل تطور خدمات الصرف الصحي في قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار تسليط الضوء على جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأظهر الفيديو حجم التحول الذي شهده قطاع الصرف الصحي، من واقع عانت فيه ملايين الأسر، خاصة في الريف المصري، من ضعف الخدمات وتداعياتها الصحية والبيئية، إلى تنفيذ مشروعات قومية واسعة النطاق أسهمت في تحسين مستوى الخدمة، والتوسع في تغطية القرى، بما يعكس حجم ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية.

واستعرض الأوضاع التي كانت عليها خدمات الصرف الصحي قبل عام 2014، حيث ظلت حياة ملايين المواطنين في الريف المصري لسنوات طويلة مرتبطة بمعاناة يومية، في ظل انتشار مياه الصرف بالشوارع والترع والمنازل، بما تسبب في تلوث التربة والمياه الجوفية، فضلًا عن انتشار العديد من الأمراض التي أثرت على حياة المواطنين.

وأوضح الفيديو أن نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى بلغت نحو 12% فقط عام 2014، وهو ما يعني اعتماد قطاع كبير من المواطنين على الخزانات التقليدية للتخلص من مياه الصرف، بما فرض ظروفًا غير صحية على ملايين الأسر.

وأشار إلى أن نحو 50 مليون مواطن كانوا يعانون من طفح مياه الصرف في الشوارع، وفقًا للبنك الدولي، مؤكدًا أن حجم هذا التحدي استلزم تدخلًا شاملًا لتغيير الواقع، والانطلاق في تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير خدمات الصرف الصحي.

ورصد الفيديو بداية تنفيذ الدولة لعدد من البرامج والمبادرات، وفي مقدمتها برنامج "سكن كريم" عام 2018، ثم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عام 2019، والتي شهدت إطلاق أكبر عملية لتطوير الريف المصري في تاريخه، بعدما استهدفت تحسين مستوى معيشة نحو 60 مليون مواطن في الريف المصري، واضعة ملف الصرف الصحي على رأس أولوياتها.

ولفت إلى أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى إلى 60% عام 2026، مقارنة بنحو 12% عام 2014، كما استفاد 7 ملايين مواطن من تنفيذ 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية من إجمالي 1.5 مليون وصلة، بتكلفة بلغت 9.8 مليار جنيه.

وأضاف الفيديو أنه تم كذلك تنفيذ 22 محطة معالجة من إجمالي 91 محطة، بما أسهم في حماية مياه نهر النيل، ودعم قطاع الزراعة من خلال التوسع في استخدام المياه المعالجة.

كما استعرض الفيديو مستهدفات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تشمل رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى إلى 71%، إلى جانب تنفيذ 1.8 مليون وصلة صرف صحي منزلية بتكلفة 13.8 مليار جنيه، يستفيد منها 12.6 مليون مواطن.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف أيضًا تنفيذ 65 محطة معالجة بطاقة 868.5 مليون م3 يوميًا، وبتكلفة 30.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه من المتوقع، مع استكمال المرحلة الثالثة من المبادرة، وصول نسبة تغطية الصرف الصحي في قرى مصر إلى 80%.

ونوه الفيديو بأن ما تحقق في هذا القطاع حظي بإشادة دولية من منظمة اليونيسف، ولا سيما فيما يتعلق بالتحسن الملحوظ في وصول خدمات المياه والصرف الصحي إلى المواطنين، نتيجة ما تم تنفيذه من برامج ومشروعات على مدار السنوات العشر الماضية.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الريف المصري الصرف الصحي

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