تموين البحيرة تضبط أسمدة مجهولة ومحطة وقود استولت على 16 ألف لتر وقود

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتنسيق مع الإدارات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة.

وذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

ففي مركز شبراخيت، تم ضبط 2 طن من الأسمدة الزراعية و20 شيكارة ملح طعام مجهولي المصدر و75 لترًا من زيت الطعام غير الصالح للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتمكنت إدارة تموين رشيد، من ضبط محطة وقود لتصرفها في 16،801 لتر من المواد البترولية المدعمة، عباره عن 8،235 لتر سولار، و7،432 لتر بنزين 92، و1،134 لتر بنزين 80 بغرض الاتجار غير المشروع.

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية غير مرخصة، بداخلها 160 كرتونة أسماك ومأكولات بحرية مجمدة مستوردة، مجهولة المصدر، دون مستندات أو فواتير تثبت مصدرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إدارة تموين دمنهور، تم ضبط 11 مخبزًا بلديًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتصرف في 65 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، وبيع الخبز الحر خارج المنظومة، بالإضافة إلى تحرير 3 مخالفات تموينية أخرى.

وفي مركز بدر، تم تحرير 7 محاضر لمخابز مخالفة تنوعت مابين خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار ومواعيد التشغيل.

كما أسفرت حملات التموين بكفر الدوار عن ضبط 360 كيس مقرمشات مجهولة المصدر، وبدال تمويني لتصرفه في 100 كجم سكر تمويني، ومستودع بوتاجاز لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.