أستاذ تمويل: الدولة تستهدف قيادة القطاع الخاص لعملية التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في معدلات النمو للاقتصاد وقيادة عملية التنمية الاقتصادية.

وقال هشام إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :" الدولة تعمل على إفساح المجال للقطاع الخاص للعمل في مختلف المشروعات ".

وتابع هشام إبراهيم :" القطاع الخاص لديه فرصة من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف المشروعات التنموية ".

واكمل هشام إبراهيم :" مناخ المنافسة والاستثمار في مصر صحي وسليم وبالتالي يطمئن القطاع الخاص على استثماراته ".



ولفت هشام إبراهيم :" الرئيس السيسي يتابع عملية إشراك القطاع الخاص في العملية الاقتصادية التنموية ".

