محافظ القاهرة: خطة لنقل الورش الخطرة خارج المناطق السكنية

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تدرس تنفيذ خطة لإعادة توزيع الورش الموجودة داخل الاماكن السكنية، من خلال نقل الأنشطة التي تمثل خطورة إلى مناطق مخصصة ومجهزة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز السلامة العامة ومنع تكرار الحوادث.

محافظ القاهرة

وأوضح محافظ القاهرة، خلال لقائه الصحفى مع وسائل الإعلام بمناسبة العيد القومي للمحافظة، أن الحوادث الأخيرة، وفي مقدمتها حريق منشأة ناصر، أكدت أهمية الإسراع في إيجاد حلول مستدامة للتعامل مع الورش المقامة وسط المناطق المأهولة بالسكان.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على إعداد تصور متكامل يحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على مصالح أصحاب الورش، من خلال توفير مواقع بديلة مجهزة لممارسة أنشطتهم في بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير القاهرة، وإعادة تنظيم استخدامات الأراضي داخل الأحياء السكنية، والحد من الأنشطة التي قد تشكل خطرًا على المواطنين، بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز معايير الأمن والسلامة في مختلف أنحاء العاصمة



