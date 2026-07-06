محافظ القاهرة: إحياء الأنشطة الثقافية والفنية لإعادة رونق منطقة وسط البلد

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بإحياء الأنشطة الثقافية والفنية بمنطقة وسط البلد، في إطار خطة متكاملة لإبراز قيمتها التاريخية والحضارية وإعادة مكانتها كأحد أبرز المراكز الثقافية في العاصمة.

محافظ القاهرة

وقال محافظ القاهرة، خلال لقائه الصحفي مع وسائل الإعلام بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، إن المحافظة تعمل على إحياء العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بمنطقة القاهرة الخديوية، خاصة في وسط البلد، بما يعكس عراقة المنطقة وأصالتها، ويعزز من مكانتها كوجهة ثقافية وسياحية.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة للحفاظ على الطابع التراثي لوسط القاهرة، وتنشيط الحركة الثقافية والفنية، بما يسهم في جذب الزوار وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، إلى جانب دعم الهوية الحضارية للعاصمة وإبراز ما تتمتع به من إرث تاريخي وثقافي



