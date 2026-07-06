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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أواري يبحث توفير أفضل الخدمات للجالية الصومالية في مصر

أواري يبحث توفير أفضل الخدمات للجالية الصومالية في مصر
أواري يبحث توفير أفضل الخدمات للجالية الصومالية في مصر
الديب أبوعلي

استقبل علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية، صلاح حلمي، رئيس شركة Dreamliner Aviation (دريملاينر لحلول الطيران)، وذلك في إطار حرص السفارة على تعزيز التعاون مع المؤسسات المتخصصة في مجال خدمات النقل الجوي.

وخلال اللقاء، أكد السفير أهمية تطوير آفاق التعاون بما يسهم في توفير أفضل خدمات الطيران والسفر، وبما يلبي احتياجات أبناء الجالية الصومالية المقيمين في جمهورية مصر العربية، وييسر حركة تنقلهم من وإلى الصومال.

الجالية الصومالية في مصر   

وأشار إلى أن السفارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل المبادرات التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الصوماليين، مؤكدًا استمرارها في بناء شراكات مثمرة مع مختلف الجهات المعنية بما يخدم مصالح الجالية ويعزز العلاقات الأخوية بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية مصر العربية.

من جانبه، أعرب صلاح حلمي، رئيس شركة Dreamliner Aviation، عن تقديره للدور الذي تقوم به السفارة في خدمة أبناء الجالية الصومالية، مؤكدًا استعداد الشركة للتعاون وتقديم حلول وخدمات متطورة تسهم في تلبية احتياجات المسافرين، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

سفير الصومال بالقاهرة سفير الصومال الصومال للجالية الصومالية في مصر السفير علي عبدي أواري جمهورية الصومال الفيدرالية

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