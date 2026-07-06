بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بسمالوط

شهد الطريق الزراعي أمام مركز سمالوط شمال المنيا، حادث انقلاب سيارة سوزوكي مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة بالطريق الزراعي القاهرة أسوان امام مركز سمالوط، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.
وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهم:
- محمود. ك (40 عامًا): جرح بالرأس.
- رشا. م (28 عامًا): اشتباه كسر باليد.
- زياد. م (6 أعوام): سحجات وكدمات.
- مختار. ح (40 عامًا): سحجات وكدمات.
- محمد راضي (34 عامًا): سحجات وكدمات وجروح.
- عبده. ر (43 عامًا): سحجات وكدمات.
- زين. ر (41 عامًا): سحجات وكدمات وما بعد الارتجاج.
وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.