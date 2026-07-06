تداول فيديو للعثور على جثمان طاف على سطح مياه بحر كفر مويس في بنها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو قال ناشروه إنه يوثق لحظة العثور على جثمان طاف على سطح مياه بحر كفر مويس بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.



وأظهر الفيديو المتداول تجمع عدد من المواطنين على جانبي المجرى المائي، عقب ملاحظتهم وجود الجثمان طافيًا على سطح المياه.



وطالب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة كشف ملابسات الواقعة، والتأكد من هوية الجثمان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ومن المنتظر أن تباشر الجهات المختصة إجراءاتها القانونية، ومعاينة موقع البلاغ، وانتشال الجثمان، ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي ستتولى تحديد أسباب الوفاة وكشف ملابسات الواقعة.