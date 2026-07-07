الفريسة تهزم الأسد».. رسالة ملهمة من عمرو سلامة قبل مواجهة الأرجنتين

وجّه المخرج عمرو سلامة رسالة تحفيزية إلى المنتخب المصري قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في كأس العالم، مؤكدًا أن قوة الدافع قد تتفوق على فارق الإمكانيات.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «الأسد أو أي حيوان مفترس معدل نجاحه في اصطياد فريسته بيبقى تقريبًا محاولة ناجحة مقابل 8 محاولات فاشلة، لأن بالنسبة للأسد دي مجرد عشوة، لكن بالنسبة للفريسة دي حياتها، ودوافع الفريسة أكبر بكثير من دوافع الأسد».. في إشارة إلى أن الإصرار والرغبة في النجاة قد يصنعان الفارق أمام المنافس الأقوى.

وأضاف: «المباراة بالنسبة للأرجنتين مكسب دور الـ16 عاشوه ميت مرة قبل كده، بالنسبة لنا دي حياتنا».

وتفاعل عدد كبير من متابعي المخرج مع منشوره، معتبرين أن رسالته تعكس حجم الحماس والأمل في تحقيق المنتخب المصري نتيجة إيجابية أمام المنتخب الأرجنتيني، ومواصلة المشوار في بطولة كأس العالم.

جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق فى هذه البطولة ارقامًا تاريخية منها أول فوز له فى البطولة واول مرة يصل دور الـ 16 فى تاريخه.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة منتخبي مصر والأرجنتين الفائز من مباراة سويسرا وكولومبيا في دور الثمانية.