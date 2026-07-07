طارق يحيى: مليش خليفة في الملاعب

كشف طارق يحيى، لاعب الزمالك السابق، أنه لا يوجد خليفة له في الملاعب وكان يلعب من الراية للراية، قائلا: مفيش حد أشول غير طارق السعيد وطارق السيد ولكن دول باك شمال ولكنه كان يلعب مهاجم.

وتابع خلال لقائه مع محمد ثروت وعمرو رمزي، ببرنامج قبل الماتش، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان يلعب بالقدم اليسرى بينما يكتب باليد اليمنى.

وأردف أنه عندما كان يأكل بالشمال فوالدته تضربه على يده حتى تعود على الأكل باليمنى بعدما أحمرت يده ومنذ ذلك الوقت أصبح تعامل باليمين والشمال.

واستطرد أن الصلاة كانت مع أمه خط أحمر هو وأخواته الثلاثة، وسألته ذات مرة صليت فأجاب بالإيجاب ثم سألته أين صلى فأجاب على سجادة الصلاة ولكنها كانت في هذا اليوم غسلت كل السجاد وعندما اتضح كذبه قامت بكيه بشوكة وضعتها على النار حتى الإحمرار.